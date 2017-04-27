Президент ФИФА выразил надежду, что чемпионат мира выиграет южноамериканская сборная
16:00, 27 апреля 2017Футбол
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Об этом Джанни Инфантино заявил в ходе 67-го конгресса ФИФА в Сантьяго.
Президент ФИФА Джанни Инфантино / Reuters
Президент ФИФА Джанни Инфантино в ходе 67-го конгресса в чилийской столице Сантьяго выразил надежду, что чемпионат мира 2018 года в России выиграет южноамериканская сборная.
«Лучше всего в футбол играют здесь, в Южной Америке. Мы надеемся, что чемпионат мира 2018 года выиграет южноамериканская сборная», — цитирует Инфантино championat.com.
Там же Инфантино рассказал, что Южная Америка получит два дополнительных места на ЧМ-2026.
По итогам квалификации на чемпионате мира-2018 Южная Америка получит 4,5 места.
Мировое первенство пройдёт 14 июня — 15 июля 2018 года.
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