Капитан "Днепра" Руслан Ротань получил травму и выбыл на неопределенный срок

Полузащитник «Днепра» и сборной Украины Руслан Ротань получил травму в полуфинальном матче Кубка Украины с «Шахтером».

Капитан "Днепра" Руслан Ротань покинул поле на 50-й минуте при счете 0:0. Перед этим Ротань из-за растяжения голеностопа пропустил две недели и восстановился как раз к игре с «Шахтером».

«Травма? Так иногда бывает. Просто не до конца залечил повреждение», — прокомментировал ситуацию Ротань, сообщает Sport Arena.

При этом о сроках восстановления 35-летний хавбек ничего не сказал.

В текущем сезоне Руслан Ротань провел за "Днепр" 18 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 1 результативную передачу.

Как сообщал УНИАН, днепровский клуб проиграл горнякам в Харькове со счетом 0:1 и уступил путевку в финал Кубка Украины.