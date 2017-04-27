Анатолию Тимощуку оставили звание "почетного гражданина Луцка"
За лишение Тимощука звания "Почетного гражданина Луцка" проголосовали только 13 депутатов горсовета.
Городской совет Луцка не сумел набрать достаточное количество голосов для того, чтобы лишить бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города".
Читайте такжеОтец Анатолия Тимощука: Болезненно воспринял новость о выборе сынаНа сессии 26 апреля депутаты луцкого горсовета пять раз выносили на голосование вопрос о лишении Тимощука звания, но "За" проголосовали только 13 депутатов, этого количества голосов оказалось недостаточно для принятия решения. Об этом сообщают Волынские новости.
Напомним, ранее болельщики создали петицию, в которой требовали лишить Тимощука звания Почетного гражданина Луцка. Она набрала необходимые 300 голосов за шесть дней из предоставленных 14.