Известно имя нового главного тренера сборной Голландии по футболу

11:43, 27 апреля 2017
Футбол
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Дик Адвокат в третий раз возглавит "Оранжевых", Руд Гуллит войдет в тренерский штаб в качестве ассистента.

Дик Адвокат / www.postog.com

Федерация футбола Голландии определилась с кандидатурой нового главного тренера национальной сборной. В третий раз в своей карьере "Оранжевых" возглавит Дик Адвокат. Об этом сообщает нидерландский портал ad.nl

В настоящее время Адвокат руководит турецким «Фенербахче». Срок его контракта с клубом истекает в июле этого года.

Помогать Адвокату будет бывшая звезда сборной Голландии и итальянского "Милана" Руд Гуллит.

Обладатель "Золотого мяча" 1987 года 54-летний Руд Гуллит в последний раз занимался тренерской деятельностью в 2011 году, когда возглавлял российский клуб «Терек» (Грозный).

Дик Адвокат до этого дважды возглавлял сборную Голландии (в 1992-1994 и 2002-2004 годах).

В конце марта 2017 года с поста главного тренера голландской сборной за неудовлетворительные результаты был уволен Данни Блинд. 

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Теги: #футбол#Голландия