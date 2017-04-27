Ярмоленко обогнал Шевченко в списке лучших бомбардиров киевского "Динамо"

Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко, отметившийся хет-триком в матче полуфинала Кубка Украины против «Николаева» (4:0), обогнал Андрея Шевченко в списке лучших бомбардиров «Динамо» в истории клуба.

На счету Андрея Ярмоленко теперь 126 мячей в составе киевского "Динамо". У Шевченко – 124 гола. Об этом сообщает Трибуна.

Ярмоленко вышел на четвертое место в списке динамовских голеадоров.

На третьем месте – Максим Шацких (142 гола), на втором – Сергей Ребров (163 гола), на первом – Олег Блохин (266 голов).

В этом сезоне 27-летний полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко провел 28 матчей во всех турнирах, забив 13 голов.