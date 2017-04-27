Ярмоленко обогнал Шевченко в списке лучших бомбардиров киевского "Динамо"
10:24, 27 апреля 2017Футбол
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У Андрея Ярмоленко теперь на два гола больше в составе "Динамо", чем у обладателя "Золотого мяча" Андрея Шевченко.
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко, отметившийся хет-триком в матче полуфинала Кубка Украины против «Николаева» (4:0), обогнал Андрея Шевченко в списке лучших бомбардиров «Динамо» в истории клуба.
На счету Андрея Ярмоленко теперь 126 мячей в составе киевского "Динамо". У Шевченко – 124 гола. Об этом сообщает Трибуна.
Ярмоленко вышел на четвертое место в списке динамовских голеадоров.
На третьем месте – Максим Шацких (142 гола), на втором – Сергей Ребров (163 гола), на первом – Олег Блохин (266 голов).
В этом сезоне 27-летний полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко провел 28 матчей во всех турнирах, забив 13 голов.
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