"Шахтер" минимально обыграл "Днепр" и стал вторым финалистом Кубка Украины
21:55, 26 апреля 2017Футбол
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В финале Кубка Украины состоится еще одно всеукраинское дерби "Динамо" - "Шахтер".
Бразилец Тайсон вывел "Шахтер" в финал Кубка Украины / football.ua
Донецкий "Шахтер" стал вторым финалистом Кубка Украины сезона-2016/17 и встретится в финале с киевским "Динамо".
В полуфинальном матче, который состоялся в Харькове, горняки со счетом 1:0 переиграли "Днепр".
Первый тайм прошел без голов, но после перерыва "Шахтер" увеличил обороты и начал создавать моменты у ворот днепрян. Один из них на 67-й минуте завершился результативным ударом Тайсона после великолепной комбинации с участием другого бразильца Марлоса.
Горняки довели дело до конца, одержав победу со счетом 1:0.
Финал Кубка Украины этого сезона также состоится в Харькове 17 мая. В решающем матче "Динамо" сыграет с "Шахтером".
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