"Шахтер" минимально обыграл "Днепр" и стал вторым финалистом Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" стал вторым финалистом Кубка Украины сезона-2016/17 и встретится в финале с киевским "Динамо".

В полуфинальном матче, который состоялся в Харькове, горняки со счетом 1:0 переиграли "Днепр".

Первый тайм прошел без голов, но после перерыва "Шахтер" увеличил обороты и начал создавать моменты у ворот днепрян. Один из них на 67-й минуте завершился результативным ударом Тайсона после великолепной комбинации с участием другого бразильца Марлоса.

Горняки довели дело до конца, одержав победу со счетом 1:0.

Финал Кубка Украины этого сезона также состоится в Харькове 17 мая. В решающем матче "Динамо" сыграет с "Шахтером".