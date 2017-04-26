ФИФА заявила об использовании видеоповторов на ближайшем чемпионате мира

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил, что на чемпионате мира 2018 года в России будут использоваться видеоповторы. Слова функционера приводит ТАСС.

«Мы будем использовать систему видеоассистента судьи на чемпионате мира 2018 года, потому что до сих пор мы получали только положительные отзывы о ней», - заявил Инфантино.

Ранее стало известно, что система видеопомощи арбитрам будет применяться и на Кубке конфедераций-2017, который пройдет летом в России.