ФИФА заявила об использовании видеоповторов на ближайшем чемпионате мира

21:21, 26 апреля 2017
Футбол
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Новые технологии будут использоваться на ЧМ-2018, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

readfootball.com

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил, что на чемпионате мира 2018 года в России будут использоваться видеоповторы. Слова функционера приводит ТАСС.

«Мы будем использовать систему видеоассистента судьи на чемпионате мира 2018 года, потому что до сих пор мы получали только положительные отзывы о ней», - заявил Инфантино.

Ранее стало известно, что система видеопомощи арбитрам будет применяться и на Кубке конфедераций-2017, который пройдет летом в России.

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Теги: #футбол#ФИФА#чемпионат мира