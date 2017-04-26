"Динамо" разгромило "Николаев" и вышло в финал Кубка Украины
В Николаеве обошлось без сенсации - киевляне легко обыграли местный клуб со счетом 4:0.
В Николаеве состоялся полуфинальный поединок Кубка Украины-2017/18 между местным клубом "Николаев" и киевским "Динамо", сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Как и предполагалось, поединок вызвал большой ажиотаж в Николаеве - все 16 тысяч билетов были проданы задолго до начала игры. Однако, несмотря на активную поддержку болельщиков команды хозяев, киевляне доказали свой класс, добившись крупной победы - 4:0.
Три гола в матче забил Андрей Ярмоленко. На 45-й минуте капитан "Динамо" открыл счет после передачи Романа Яремчука. На 62-й минуте венгерский защитник Тамаш Кадар ударом через себя удвоил преимущество гостей.
В концовке еще дважды отличился Ярмоленко. В нескольких эпизодах хозяев от больших неприятностей спас голкипер Роман Чумак.
В 20.00 начнется еще один полуфинал Кубка - "Шахтер" играет с "Днепром".