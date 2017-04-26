Самый дорогой футболист команды Моуриньо не сыграет в дерби Манчестера

18:18, 26 апреля 2017
Футбол
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Рулевой "Красных дьяволов" признался, что Поль Погба пропустит матч в четверг.

Поль Погба на этот раз не сыграет в манчестерском дерби / Reuters

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не примет участие в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити". Об этом сообщил главный тренер "Красных дьяволов" Жозе Моуриньо, слова которого передает официальный сайт манкунианцев.

При этом португальский специалист заявил, что в поединке сыграют Антонио Валенсия и Андер Эррера.

Ранее стало известно, что у Поля Погба проблемы с физическим состоянием.

Дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 27 апреля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: #футбол#Великобритания#Манчестер Юнайтед