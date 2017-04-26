Киевское "Динамо" обратилось в полицию в связи с проявлениями нацизма фанатами на НСК "Олимпийский"

Руководство ФК «Динамо» (Киев) по итогам матча 21 апреля обратилось в главное управление полиции города Киева с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов), сообщает официальный сайт столичного клуба.

Основанием для заявления стало то. что 21 апреля во время матча чемпионата Украины между командами «Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) на секторах, где находились фанаты обеих команд, были зафиксированы случаи использования нацистской символики.

"Футбольный клуб «Динамо» всегда выступал за соблюдение общественного порядка и общепринятых этических норм, а также осуждал любые проявления насилия или дискриминации", - говорится в сообщении на сайте.

В клубе выразили надежду на проведение полного, всестороннего и объективного расследования данного преступления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Вместе с тем отметили, что по фактам каждого уголовного правонарушения, совершенного в фанатских секторах клуба как в домашних, так и в выездных матчах аналогичные заявления в адрес правоохранительных органов осуществляются на постоянной основе.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги со счетом 1:0.