Премьер-лига определилась с форматом чемпионата

Руководство украинской футбольной Премьер-лиги определилось с форматом следующего чемпионата Украины в высшем дивизионе. Сейчас проект формата направлен на согласование в клубы, которые должны дать свой ответ до вечера четверга. Об этом сообщает телеканал Футбол.

Согласно с новой формулой, чемпионат Украины сезона-2017/2018 также будет состоять из двух этапов.

Читайте такжеУПЛ определилась с количеством команд-участниц в сезоне 2017/18"На первом этапе 12 команд играют в два круга. Формируются две шестерки. Первая разыгрывает звание чемпиона и путевки в еврокубки. Вторая шестерка определит клубы, которые покинут Премьер-лигу.

Будут два плей-офф. 10-я команда Премьер-лиги сыграет переходные матчи с 3-й командой первой лиги, а 11-я команда Премьер-лиги также сыграет два поединка с коллективом, который финишировал на 2-м месте в первой лиге.

Клубы попросили не начинать чемпионат 22 июля, как предлагалось. Что касается завершения чемпионата, то у нас есть циркуляр ФИФА, в котором указано, что надо закончить чемпионат до 20 мая, поэтому есть определенные ограничения. Мы предлагаем провести два тура в феврале. Если погода не позволит, будем реагировать на это по ходу", – сказал директор Премьер-лиги Евгений Дикий.

Кроме того, матч за Суперкубок Украины должен состояться 15 июля. Осенняя часть чемпионата продлится до 10 декабря.