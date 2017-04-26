В немецком "Шальке" признали, что покупка Коноплянки была ошибкой

Спортивный директор немецкого "Шальке" (Гельзенкирхен) Кристиан Хайдель признал, что клуб ошибся, включив опцию обязательного выкупа в арендное соглашение Евгения Коноплянки, сообщает Sport Arena.

Евгений Коноплянка, выступающий за "Шальке" на правах аренды и принадлежащий "Севилье", так и не смог закрепиться в основе немецкого клуба. Несмотря на это, согласно условиям арендного соглашения, гельзенкирхенцы обязаны выкупить украинца за 12 миллионов евро.

Спортивный директор "Шальке" признает, что включение в контракт опции обязательного выкупа было ошибкой, поэтому понимает критику со стороны СМИ и болельщиков.

«Конечно, я понимаю, почему нас критикуют за право обязательного выкупа Коноплянки», - сказал Хайдель.

Ранее уже сообщалось, что летом "Шальке" попробует продать Коноплянку, если он так и не сможет стать игроком основного состава. За трансфер воспитанника "Днепра" клуб хочет выручить хотя бы часть затраченных на него средств.

27-летний игрок сборной Украины Евгений Коноплянка в последнее время совершенно выпал из основы своего клуба, перестав попадать даже в заявку на матчи.

В последний раз он выходил на поле 13 апреля в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы против "Аякса" (0:2), отыграв лишь 7 минут. В предыдущих трех встречах украинца не оказывалось даже на скамейке запасных.

В общей сложности на счету Евгения Коноплянки во всех турнирах текущего сезона 28 матчей, в которых он забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи.