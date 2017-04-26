Кубок Украины, 1/2 финала, "Николаев" - "Динамо": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Николаеве на стадионе "Центральный" состоится матч 1/2 финала Кубка Украины, в котором местный футбольный клуб "Николаев" принимает киевское "Динамо".

Интересно, что "Николаев" впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины, а для "Динамо" это уже 17-е участие на данной стадии турнира. Тем не менее, николаевцы имеют внушительную серию в текущем розыграше Кубка, сохраняя свои ворота "сухими" в течении 273-х минут.

Как сообщал УНИАН, поединок вызвал огромный интерес со стороны николаевских болельщиков и пройдет при переполненных трибунах - проданы практически все 16 700 билетов.

Матч "Николаев" - "Динамо" начнется в 18.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.