Кубок Украины, 1/2 финала, "Николаев" - "Динамо": онлайн видео-трансляция
17:50, 26 апреля 2017Футбол
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В Николаеве определится первый финалист Кубка Украины этого сезона.
Стадион "Центральный" в Николаеве принимает полуфинал Кубка Украины / sport-xl.org
Сегодня в Николаеве на стадионе "Центральный" состоится матч 1/2 финала Кубка Украины, в котором местный футбольный клуб "Николаев" принимает киевское "Динамо".
Интересно, что "Николаев" впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины, а для "Динамо" это уже 17-е участие на данной стадии турнира. Тем не менее, николаевцы имеют внушительную серию в текущем розыграше Кубка, сохраняя свои ворота "сухими" в течении 273-х минут.
Как сообщал УНИАН, поединок вызвал огромный интерес со стороны николаевских болельщиков и пройдет при переполненных трибунах - проданы практически все 16 700 билетов.
Матч "Николаев" - "Динамо" начнется в 18.00.
ТВ-трансляция - телеканал 2+2.
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