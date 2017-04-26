Экс-динамовец Олег Гусев дал согласие на новую работу

Глава профсоюза футболистов Олег Печерный рассказал, что экс-хавбек «Динамо» Олег Гусев дал согласие возглавить организацию.

«Еще одна приятная новость. Профсоюзное движение футболистов в Украине дал предварительное согласие возглавить звезда украинского футбола Олег Гусев. Мы уверены, что независимое профсоюзное движение футболистов в Украине твердо встанет на свое место в демократической Украине», – заявил Печерный, сообщает Трибуна.

Читайте такжеЭкс-игрок киевского "Динамо" Гусев может перебраться в США в ближайшие две недели34-летний хавбек Олег Гусев, у которого зимой закончился контракт с "Динамо", находится в статусе свободного агента.

Ранее агент игрока Вадим Шаблий заявил, что в ближайшие две недели Гусев может найти себе команду, скорее всего, в США.