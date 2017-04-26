Стадион амстердамского "Аякса" переименуют в честь легендарного Йохана Кройффа

Руководство стадиона "Амстердам Арена", менеджмент клуба "Аякс" и представители городских властей Амстердама договорились присвоить домашней арене самого титулованного клуба Нидерландов имя Йохана Кройффа. Об этом сообщает официальный сайт "Аякса".

Городские власти уладили все детали с руководством клуба. Стороны пришли к соглашению и подписали договор, который вскоре будет представлен городскому совету, и наблюдательному совету стадиона.

В честь Кройффа также назовут одну из площадей Амстердама и улицу.

25 апреля великому голландскому футболисту и тренеру исполнилось бы 70 лет.

Йохан Кройфф скончался от рака в марте 2016 года на 69-м году жизни.

Кройфф является одним из величайших игроков в истории футбола. Он трижды становился обладателем «Золотого мяча». Голландец 9 раз выигрывал чемпионаты Голландии и Испании в качестве игрока, триумфовал в Кубке чемпионов. Как тренер Йохан 4 раза побеждал в испанской Ла Лиге с «Барселоной» и также выигрывал Кубок чемпионов.