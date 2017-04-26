Матч Кубка Украины по футболу "Николаев" — "Динамо" пройдет при аншлаге
10:30, 26 апреля 2017Футбол
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Игра состоится на стадионе, который вмещает 16700 зрителей.
Стадин Центральный в Николаеве будет заполнен до отказа / dynamo.kiev.ua
Сегодня состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины, в одном из которых киевское «Динамо» сыграет в гостях с ФК «Николаев», который выступает в Первой лиге, сообщает dynamo.kiev.ua.
Этот поединок вызвал огромный интерес со стороны николаевских болельщиков и пройдет при переполненных трибунах. По состоянию на вечер вчерашнего дня в кассах стадиона «Центральный», который примет этот матч, оставалось лишь 150 билетов.
Вместимость николаевского стадиона «Центральный» составляет 16 700 зрителей.
Как сообщал УНИАН, полуфинальные матчи Кубка Украины "Николаев" — "Динамо" и "Шахтер" — "Днепр" состоятся в среду и начнутся в 18.00 и 20.00, соответственно.
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