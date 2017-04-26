Матч Кубка Украины по футболу "Николаев" — "Динамо" пройдет при аншлаге

Сегодня состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины, в одном из которых киевское «Динамо» сыграет в гостях с ФК «Николаев», который выступает в Первой лиге, сообщает dynamo.kiev.ua.

Этот поединок вызвал огромный интерес со стороны николаевских болельщиков и пройдет при переполненных трибунах. По состоянию на вечер вчерашнего дня в кассах стадиона «Центральный», который примет этот матч, оставалось лишь 150 билетов.

Вместимость николаевского стадиона «Центральный» составляет 16 700 зрителей.

Как сообщал УНИАН, полуфинальные матчи Кубка Украины "Николаев" — "Динамо" и "Шахтер" — "Днепр" состоятся в среду и начнутся в 18.00 и 20.00, соответственно.