Из-за цензуры в России издание Bild бойкотирует футбольный Кубок конфедераций

Немецкое издание Bild не будет направлять своих журналистов на футбольный Кубок Конфедераций, который летом 2017 года пройдет в России, из-за цензуры в стране-хозяйке турнира.

Как пишет издание, аккредитованным на первенство журналистам разрешено писать только про футбольные матчи. Также приезжим представителям СМИ разрешено быть только в городах, где состоятся поединки, и "близлежащих местах".

"Журналист, который не может сообщить о всем, что видит, - не журналист, а пропагандист. То, что коррумпированная ФИФА позволяет это Путину, не удивляет", - говорится в материале заместителя главного редактора издания Маттиаса Брюгельманна.

Читайте такжеПраво на проведение футбольного ЧМ позволяет Путину поддерживать свое эго - сенатор СШАНедавно американский сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь заявил о своем намерении добиться отмены проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России из-за ее действий в Сирии.

Ранее стало известно, что на фоне массовых задержаний российскими силовиками участников антикоррупционных протестов немецкие политики возобновили дискуссии о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России 2018 года.