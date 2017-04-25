Из-за цензуры в России издание Bild бойкотирует футбольный Кубок конфедераций
Аккредитованным на турнире журналистам разрешено писать только про футбольные матчи.
Немецкое издание Bild не будет направлять своих журналистов на футбольный Кубок Конфедераций, который летом 2017 года пройдет в России, из-за цензуры в стране-хозяйке турнира.
Как пишет издание, аккредитованным на первенство журналистам разрешено писать только про футбольные матчи. Также приезжим представителям СМИ разрешено быть только в городах, где состоятся поединки, и "близлежащих местах".
"Журналист, который не может сообщить о всем, что видит, - не журналист, а пропагандист. То, что коррумпированная ФИФА позволяет это Путину, не удивляет", - говорится в материале заместителя главного редактора издания Маттиаса Брюгельманна.
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Ранее стало известно, что на фоне массовых задержаний российскими силовиками участников антикоррупционных протестов немецкие политики возобновили дискуссии о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России 2018 года.