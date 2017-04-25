"Шахтер" сыграет в полуфинале Кубка Украины с "Днепром" без трех ведущих игроков

Донецкий "Шахтер" проведет матч 1/2 финала Кубка Украины по футболу в Харькове не в сильнейшем составе, сообщает Команда1.

Матч пропустят Андрей Пятов, Ярослав Ракицкий и Виктор Коваленко. В то же время Иван Ордец уже тренируется и рвется в бой. Что касается Ракицкого, то причина отсутствия защитника, скорее всего, весьма уважительная: 23 апреля у Ярослава родилась дочь, которую назвали ... Ярославой. Причины отсутствия Пятова и Коваленко не указываются.

В "Днепре", вместе с тем, серьезно настраиваются на матч и не намерены предоставлять отдых ведущим игрокам. Наставник команды Дмитрий Михайленко в связи с этим даже не смог приехать на состоявшуюся в понедельник в столичном Доме футбола встречу тренеров, однако лично перезвонил Андрею Шевченко и извинился за отсутствие.

Об амбициях "Днепра" свидетельствует и тот факт, что в последнем поединке УПЛ против Ворсклы днипряне поберегли Руслана Ротаня, который лишь вышел на замену. Нет сомнений, что капитан появится на поле стадиона "Металлист" с первых минут.

В свою очередь, "Динамо" отправляется в Николаев в сильнейшем составе. Оно и неудивительно, команда после осечки в чемпионате приложит все усилия для победы в кубковом турнире. В лазарете киевлян пребывает только Евгений Хачериди.

Как сообщал УНИАН, полуфинальные матчи Кубка Украины "Николаев" — "Динамо" и "Шахтер" — "Днепр" состоятся в среду и начнутся в 18.00 и 20.00, соответственно.