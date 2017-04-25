Киевское "Динамо" заинтересовалось турецким полузащитником из "Трабзонспора" - СМИ
17:10, 25 апреля 2017Футбол
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Клуб готов отдать Демирока за 3 млн. евро.
Демірок может оказаться в "Динамо" уже в ближайшее время / vk.com/footballhubua
ФК «Динамо» Киев интересуется турецким защитником Угуром Демироком, сообщает FootballHub со ссылкой на собственные источники.
У центрбека "Трабзонспора" заканчивается контракт в мае 2018 года. Клуб готов отдать его сейчас за примерно 3 млн. евро.
Угур - забивной игрок. В этом сезоне на его счету 5 мячей в чемпионате Турции. В последнем матче был капитаном команды.
Также Демироком интересуется российский "Краснодар".
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