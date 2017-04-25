Звезда "Реала" пропустит решающий отрезок сезона из-за травмы

У форварда "Реала" Гарета Бэйла диагностирована травма камбаловидной мышцы левой ноги, сообщает официальный сайт мадридского клуба. Сам клуб не говорит о сроках восстановления, однако Marca утверждает, что валлиец пропустит около трех недель.

Из-за очередного повреждения Бэйл пропустит очень важный отрезок сезона, в котором, среди прочих, будут оба полуфинальных поединка с "Атлетико" в Лиге чемпионов (2 и 10 мая). Также Гарет не сыграет против "Депортиво", "Валенсии", "Гранады" и "Севильи" в чемпионате Испании.

Читайте также"Барселона" обыграла "Реал" в гостевом матче испанской ПримерыПовреждение валлиец получил в первом тайме Эль-Класико против "Барселоны" (2:3). Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан вынужден был заменить Бэйла на 35-й минуте.

До того Бэйл уже пропустил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" из-за травмы.

В общей сложности на счету Бэйла 26 матчей, 9 голов и 5 результативных передач за "Реал" во всех турнирах этого сезона.