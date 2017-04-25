Сборная Украины по футболу сыграет с Мальтой 6 июня - официально

Сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Мальты 6 июня в австрийском Грац, сообщает Федерация футбола Украины.

Встреча состоится на стадионе «Арена Меркур Грац», которая может вместить на международных матчах до 15 400 зрителей. Товарищеская встреча состоится в рамках подготовки национальной команды к матчу квалификационной кампании чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии.

Читайте такжеСборная Украины по футболу проведет следующий матч с МальтойКоманда Андрея Шевченко начнет свой сбор 2 июня в своей традиционной резиденции – гостинице «Platium» в поселке Козин под Киевом. В этот же день состоится открытая тренировка «сине-желтых» на НСК «Олимпийский».

5 июня сборная Украины вылетит в Грац, откуда на автобусе переедет еще 60 км до коммуны Бад Вальтерсдорф. Именно там, в отеле «Фалькенштайнер» и на полях, расположенных неподалеку, украинцы проведут следующую часть подготовительного сбора. 10 июня сборная Украины из Граца вылетит в Тампере, где и состоится квалификационный матч с командой Финляндии.

Как сообщал УНИАН, матч отбора ЧМ-2018 Украина - Финляндия состоится 11 июня. Начало в 19:00 по украинскому времени, которое соответствует местному