Руководство миланского "Интера" хочет переманить Симеоне после его шести лет в Мадриде

Руководство миланского «Интера» заинтересовано в услугах главного тренера «Атлетико» (Мадрид) Диего Симеоне, с которым хочет заключить долгосрочное соглашение.

Китайский холдинг Suning Group, куда входит "Интер", предлагает специалисту 4-летний контракт. При этом условия по зарплате может выдвинуть сам Симеоне. Также тренеру будет предоставлен большой трансферный бюджет.

Как сообщает итальянская Corriere dello Sport, на размышления Диего Симеоне дано 20 дней.

Читайте такжеСтал известен соперник "Реала" в полуфинале Лиги чемпионовБудущее Симеоне в мадридском «Атлетико» будет зависеть от итогового выступления команды в Лиге чемпионов. В полуфинале турнира «Атлетико» сыграет с «Реалом».

Диего Симеоне в прошлом как игрок выступал за итальянский "Интер" на протяжении двух сезонов - в 1997-1999 годах. В качестве тренера Симеоне с 2011 года возглавляет мадридский "Атлетико".

«Интер» также рассматривает кандидатуру главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, чей контракт с римлянами истекает по окончании сезона-2016/17.