В честь легенды "Ромы" Франческо Тотти выпущены "золотые" бутсы (фото)

Легенда итальянской "Ромы" Франческо Тотти в этом году отметит 25 лет выступлений за основную команду своего клуба. В честь этого юбилея компания Nike сделает подарок выдающемуся полузащитнику - будет выпущен ограниченный тираж футбольных бутс Nike Tiempo Legend VI. В продаже они появятся вечером 25 апреля, об этом сообщает www.calcioefinanza.it.

Бутсы сделаны из особого состава кожи с золотым напылением. Золотой цвет вызывает ассоциацию со славной историей Рима и гладиаторскими боями.

Именные бутсы выпущены тиражом в 2500 пар. Они будут продаваться по более высокой цене, чем обычные. Кроме того, специальное мероприятие состоится 26 апреля в магазине «AS Roma» на площади Сан-Лоренцо в Риме.

Сам Франческо Тотти, скорее всего, выйдет в новых бутсах на поле родного "Стадио Олимпико" 30 апреля в культовом римском дерби против "Лацио".