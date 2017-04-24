УПЛ определилась с количеством команд-участниц в сезоне 2017/18

В Киеве состоялось заседание относительно количества участников нового сезона украинской Премьер-лиги, сообщает ТСН Проспорт.

Официально принято решение, что в турнире-2017/18 будет играть 12 команд, как и в текущем сезоне.

Формат УПЛ будут рассматривать позже.

Напомним, что в этом сезоне формат имеет два этапа. На первом были традиционные два круга, на втором – команды разбились на две "шестерки" и также проводят два круга, но уже в своих подгруппах.