УПЛ определилась с количеством команд-участниц в сезоне 2017/18
19:33, 24 апреля 2017Футбол
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В новом сезоне УПЛ останется 12 клубов.
Количество команд в следующем сезоне не изменится / upl.ua
В Киеве состоялось заседание относительно количества участников нового сезона украинской Премьер-лиги, сообщает ТСН Проспорт.
Официально принято решение, что в турнире-2017/18 будет играть 12 команд, как и в текущем сезоне.
Формат УПЛ будут рассматривать позже.
Напомним, что в этом сезоне формат имеет два этапа. На первом были традиционные два круга, на втором – команды разбились на две "шестерки" и также проводят два круга, но уже в своих подгруппах.
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