Месси в перерыве матча с "Реалом" выплюнул выбитый зуб (видео)
18:05, 24 апреля 2017Футбол
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В первом тайме игры форвард получил травму в столкновении с игроком соперников Марсело.
Месси после травмы забил два гола / Reuters
Лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси выплюнул выбитый во время игры зуб. Видео из подтрибунного помещения мадридского стадиона "Сантьяго Бернабеу" размещено на .
Форвард получил травму в первом тайме, когда против него грубо сыграл игрок "Реала" Марсело.
После этого Месси забил первый гол в матче, а уже в добавленное арбитром время, на последней 92-й минуте игры свой второй гол, ставший победным для "Барселоны". Этот гол стал 500-м для Месси в составе каталонского клуба.
Как сообщал УНИАН, матч "Реал" - "Барселона" завершился со счетом 2:3.
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