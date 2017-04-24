Месси в перерыве матча с "Реалом" выплюнул выбитый зуб (видео)

Лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси выплюнул выбитый во время игры зуб. Видео из подтрибунного помещения мадридского стадиона "Сантьяго Бернабеу" размещено на .

Форвард получил травму в первом тайме, когда против него грубо сыграл игрок "Реала" Марсело.

После этого Месси забил первый гол в матче, а уже в добавленное арбитром время, на последней 92-й минуте игры свой второй гол, ставший победным для "Барселоны". Этот гол стал 500-м для Месси в составе каталонского клуба.

Как сообщал УНИАН, матч "Реал" - "Барселона" завершился со счетом 2:3.