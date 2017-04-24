Премьер-лига назвала лучшим игроком 26 тура Коркишко, тренером - Фонсеку
16:27, 24 апреля 2017Футбол
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Игрок "Черноморца" и наставник "Шахтера" признаны экспертами УПЛ.
Коркишко определен лучшим в УПЛ / upl.ua
УПЛ совместно с ТМ «Parimatch», опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определили самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в матчах 26 тура Лиги Пари-Матч , сообщает официальный сайт лиги.
По итогам голосования победу одержал нападающий одесского «Черноморца» Дмитрий Коркишко, который во встрече с «Зарей» сделал дубль. В частности, он значительно опередил дончанина Тайсона.
Лучшим тренером признан Паулу Фонсека («Шахтер» Донецк).
В состав экспертного совета УПЛ входят Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев, Александр Сопко и Александр Денисов.
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