"Шахтер" готовится к полуфиналу Кубка Украины с "Днепром" без ведущего полузащитника

Игроки донецкого "Шахтера" готовятся к матчу 1/2 финала Кубка Украины по футболу без бразильского легионера Бернарда, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Игрок получил небольшое повреждение в матче с киевским "Динамо", который состоялся в минувшую пятницу (1:0).

Сегодня дончане провели утреннюю сессию в Ворзеле. Тренировка традиционно состояла из различных игровых упражнений, а в конце футболисты поработали над точностью ударов со штрафных.

Завтра в первой половине дня у «оранжево-черных» назначена тренировка, а вечером команда вылетит в Харьков.

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 апреля, «горняки» в полуфинале Кубка Украины сразятся с «Днепром». Матч состоятся в Харькове на ОСК «Металлист». Начало игры - в 20.00.