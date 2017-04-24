Экс-игрок киевского "Динамо" Гусев может перебраться в США в ближайшие две недели

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев, который уже завтра отпразднует свой 34-й день рождения, может в ближайшее время отправиться в США, сообщает Комсомольская правда.

Футболист вот уже полгода находится без игровой практики. Его контракт с киевским клубом, за который от выступал с 2003 года, закончился в декабре минувшего года. О завершении карьеры Гусев не думает, но и в Украине оставаться не намерен.

Читайте такжеЭкс-игрок "Динамо" Гусев ведет переговоры с немецким "Айнтрахтом" - СМИАгент опытного игрока Вадим Шаблий уверяет, уже в ближайшие недели Гусев обретет новый клуб, скорее всего, в США, но есть и варианты.

"Мы постоянно ведем переговоры с клубами, это и МЛС, и команды из чемпионатов, где все еще открыто трансферное окно". отметил "Шаблий

"Финансовая сторона? Сейчас главное, чтобы Олег играл. Надеюсь, что в ближайшие две недели все проясниться, и тогда мы все объявим официально", - заключил агент.

Как сообщал УНИАН, контракт Гусева с "Динамо" истек в декабре 2016 года.