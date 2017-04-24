Игрок "Шахтера" Степаненко: Кубковые матчи – шанс для "Днепра"

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненк поделился своим мнением о победе над киевским «Динамо» и подготовке к кубковому поединку с «Днепром», сообщает официальный сайт горняков.

Говоря о прошедшем матче против «Динамо», Стеаненко отметил: "Провели хорошую встречу, сыграли уверенно. Фактически в первом тайме сделали результат, а после перерыва отошли назад и старались уже действовать на контратаках. В целом «Шахтер» сработал очень неплохо, все помогали друг другу. «Динамо» практически ничего не создало у наших ворот, и, я считаю, это заслуга всей команды. Мы правильно и надежно сыграли в обороне – на чем акцентировал Паулу Фонсека".

Говоря о том, что можно ожидать от аутсайдера Премьер-лиги, игрок отметил: «Днепр» – молодая команда, но, думаю, нас ждет сложная игра, потому что кубковые матчи – это шанс для клуба побороться за второй по значимости трофей в Украине. Нужно очень хорошо настроиться, чтобы не повторилась ситуация с «Черноморцем». Почти уверен, что мы будем доминировать, а «Днепр» станет действовать от обороны. У них есть быстрые, техничные футболисты, которые могут убежать в контратаку. Мы должны использовать свои моменты, ведь от этого зависит результат».

А комментируя тот факт, что «Днепр», взяв верх над «Ворсклой» и также подходит к встрече с «Шахтером» в хорошем настроении, сказал: «Шахтер» всегда сосредоточен на своей игре, независимо от того, как действует соперник. Я не знаю, какие они могут преподнести сюрпризы. Возможно, поменяют что-то в тактике или сделают ротацию состава. В любом случае они будут готовиться и тщательно разбирать нашу команду. Мы должны показать свою игру, сконцентрироваться на наших принципах построения действий как в обороне, так и в атаке. Пользуясь моментом, хочу пригласить всех болельщиков «Шахтера» на стадион. В Харькове всегда отличная атмосфера, люди с удовольствием ходят на матчи. Нам поддержка трибун очень важна, ведь это мотивирует футболистов больше отдаваться игре».

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Днепр" состоится в Харькове в среду, 26 апреля. Начало игры - в 20.00.