31-летний футболист сборной Чехии покончил жизнь самоубийством

Игрок национальной сборной Чехии по футболу и турецкого "Газиантепспора" Франтишек Райторал покончил жизнь самоубиством, сообщает ВВС.

Игрок был найден повешенным у себя дома после того, как "Газиантепспор" предупредил власти о его отсутствии на тренировке в воскресенье.

«К сожалению, я могу подтвердить, что новости о самоубийстве верны, - сказал президент клуба Ибрагим Кизил в турецком СМИ Sporx. - Его товарищи по команде были обеспокоены тем, что Райторал не принял участия в тренировке. У него было отличное настроение, у него не было проблем, я действительно не знаю, почему он так поступил».

Чешская футбольная ассоциация выразила «глубочайшие соболезнования родственникам». «Виктория» из Пльзени отдал дань уважения своему бывшему игроку, отметив в своем заявлении: «Покойся с миром Райт, мы все будем так по тебе скучать, мы никогда тебя не забудем».

Защитник присоединился к турецкому клубу «Газиантепспор» в 2016 году, до проведя семь лет в «Виктории», где дважды выигрывал чешскую лигу.

Также Райторал провел 14 матчей за сборную своей страну и был частью команды, которая достигла четвертьфинала Евро-2012.