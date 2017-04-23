"Барселона" обыграла "Реал" в гостевом матче испанской Примеры

В Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" завершился центральный матч тура чемпионата Испании, в котором "Реал" принимал "Барселону" и уступил принципиальному сопернику, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:3.

Команды быстро вошли в игру и к середине первого тайма уже обменялись голами. На 28-й минуте после заброса на линию вратарской от Марсело получивший мя Рамос пробил в ближнюю штангу. Мяч отскочил к Каземиро, который поразил уже пустые ворота. Впрочем, спустя 5 минут, на 33-й, после передачи от Ракитича мяч принял Лионель Месси, по центру ворвался в штрафную Реала, обыграл Рамоса и пробил мимо голкипера точно в ворота.

После перерыва первой отличилась "Барса". На 73-й минуте Иван Ракитич на замахе обыграл оппонента и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол. Но, на 86-й минуте хозяева поля восстановили паритет. Марсело сделал прострел с левого фланга и набежавший Хамес Родригес точно пробил под перекладину.

Решающий удар в добавленное арбитров время нанес лидер каталонцев - Месси пробил в самый угол ворот - 2:3.

Игра, как обычно в таких противостояних, проходила в жесткой борьбе, граничащей с грубостью.На 77-й минуте судья удалил с поля капитана "Реала" Серхио Рамоса, который в грубом подкате сбил Лионеля Месси.

Таким образом, "Барселона" догнала "Реал" в турнирной таблице чемпионата Испании - по 75 очков. Но, мадридцы имют одну пропущенную игру в запасе.