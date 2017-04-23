"Карпаты" обыграли "Волынь" в матче Премьер-лиги

Во Львове завершился матч украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали на своем поле луцкую "Волынь" и обыграли соперника, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в самом начале игры, на 17-й минуте, когда Александр Гладкий слева ворвался в штрафную "Волыни" и прострелил на линию вратарской, а опередивший Воадислава Шаповала в борьбе за мяч Алексей Гуцуляк расстрелял ворота.

Читайте также"Сталь" обыграла "Зирку" в матче Премьер-лигиВ дальнейщем гости пытались сравнять счет, но отличались, в основном, грубой игрой. Арбитр показал 8 желтых карточек игрокам "Волыни".

В итоге, "Карпаты" удержали победу и добыли важные 3 очка.

Таким образом, теперь в турнирной таблице у "Карпат" 21 очко и команда по-прежнему занимает 10-е место в таблице. У "Волыни" осталось 13 баллов и последнее 12-е место в УПЛ.