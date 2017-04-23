Премьер-лига, 26-й тур, "Заря" - "Черноморец": онлайн видео-трансляция

Сегодня на "Славутич-Арена" в Запорожье проходит заключительный матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают в турнирной таблице 3-е и 6-е места, соответственно. На счету луганчан 41 очко, у одесситов - 34.

"Заря" уже потеряла шансы в борьбе за 2-е место в итоговй таблице национального чемпионата, отставая от киевского "Динамо" на 14 очков. В то же время, в борьбе за 3-6 места идет ожесточенная борьба. Кроме луганчан и одесситов ее ведут "Александрия" (37) и донецкий "Олимпик" (35).

Победа и очки в сегодняшней игре важны для обеих команд.

Матч "Заря" - "Черноморец" начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.