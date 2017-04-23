Премьер-лига, 26-й тур, "Карпаты" - "Волынь": онлайн видео-трансляция
16:50, 23 апреля 2017Футбол
681
Во Львове проходит важнейший матч в борьбе за право остаться в УПЛ на следующий сезон.
footboom.com
Сегодня во Львове проходит матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают луцкую "Волынь", сообщаеот официальный сайт соревнований.
В этом матче встречаются команды, которые занимают 10-е и 12-е места в турнирной таблице, соответственно.
На счету "Карпат" 18 очков, у "Волыни" - 13. Вместе с "Днепром" (15) команды ведут отчаянную борьбу за право остаться в УПЛ на сезон 2017/18.
Матч "Карпаты" - "Волынь" начнется на "Арене Львов" в 17.00.
ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter