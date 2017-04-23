Премьер-лига, 26-й тур, "Карпаты" - "Волынь": онлайн видео-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают луцкую "Волынь", сообщаеот официальный сайт соревнований.

В этом матче встречаются команды, которые занимают 10-е и 12-е места в турнирной таблице, соответственно.

На счету "Карпат" 18 очков, у "Волыни" - 13. Вместе с "Днепром" (15) команды ведут отчаянную борьбу за право остаться в УПЛ на сезон 2017/18.

Матч "Карпаты" - "Волынь" начнется на "Арене Львов" в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.