"Александрия" обыграла дома "Олимпик" и вышла на четвертое место в УПЛ

В 26-м туре украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала дома донецкий "Олимпик".

Единственный гол во встрече был забит на 48-й минуте. Хозяева перехватили мяч на чужой половине поля, Сергей Старенький сделал подачу на линию вратарской, откуда Артем Полярус переправил мяч в сетку. Бригада арбитров не увидела при этом, что Полярус находился в положении вне игры.

В оставшееся время до конца встречи "Олимпик" немало атаковал, но не достиг успеха. На 88-й минуте Эмерсон забил мяч, но он был не засчитан арбитром.

Накануне игры команды разделяло в турнирной таблице всего 1 очко. Победа позволила "Александрии" выйти на четвертое место и получить 37 пунктов, у "Олимпика" по-прежнему 35 очков и пятая строчка.