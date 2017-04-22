Возвращение болельщиков, которое не помогло "Динамо"

В пятницу в Киеве прошло очередное «классико» украинского футбола. Киевское «Динамо» уступило донецкому «Шахтеру», тем самым продлив безрадостную очную серию с горняками до шести матчей - четыре поражения и две ничьи.

«Шахтер» уже и так имел достаточно солидное преимущество над соперником в 11 баллов

Киевляне не могут выиграть в чемпионате украинской Премьер-лиги у дончан с осени 2014 года. Но еще вчера казалось, что серия обязательно прервется. Этому способствовали сразу несколько факторов. Во-первых, игра «Динамо» в последнее время разительно изменилась. Новая тактическая схема, с тремя центральными защитниками, внесла разнообразие в игру команды, она стала более непредсказуемой, появились возможности варьировать комбинации. В частности, схема пришлась по душе игрокам команды, во главе с Андреем Ярмоленко.

Во-вторых, «Шахтер» уже и так имел достаточно солидное преимущество над соперником в 11 баллов, давно не поигрывал киевлянам и мог, что называется «не рвать жилы». Команда заслужила спокойный финиш, без особой нервотрепки и груза ответственности за результат. Собственно, горняки так и провели пятничную игру в Киеве – спокойно и размеренно.

И, наконец, в-третьих, что даже можно назвать самым главным, столичный зритель вернулся на трибуны стадиона. Своей игрой в последних матчах «Динамо» заслужило уважение публики и интерес к себе. Как следствие, на трибунах НСК «Олимпийский» собралось более 50 тысяч зрителей – очень внушительная цифра по нынешним временам.

Боюсь, что это поражение может еще больше загнать команду в угол, лишить остатков уверенности в себе

У киевлян были все шансы на «камбэк». Пусть и не в масштабах чемпионата в целом. Все-таки результаты сезона уже давно предрешены, еще после декабрьского поражения «Динамо», когда отрыв «Шахтера» достиг 14 очков. Но, в локальной ситуации, в психологическом плане, киевляне после возможной пятничной победы чувствовали бы себя уже намного увереннее. И это обязательно сказалось бы позитивно на будущем команды.

Что получилось в итоге? Боюсь, что это поражение может еще больше загнать команду в угол, лишить остатков уверенности в себе.

Горняки, как уже отмечалось, играли этот матч спокойно, по результату. Они имели подавляющее преимущество в первые полчаса игры забили гол, могли отличиться еще, минимум, трижды. Это если брать во внимание самые опасные моменты. А потом сосредоточились на обороне и спокойно, практически без проблем, довели игру до победы. При этом было постоянное ощущение того, что подопечные Фонсеки в любой момент могут прибавить и забить, если понадобится второй гол, третий… Не понадобилось.

Да, у киевлян были моменты в этом матче. У них был полноценный штурм ворот на последних минутах игры. Но, что примечательно, именно в эти минуты решающего штурма болельщики демонстративно потянулись к выходу. Некоторые из них (очень мало, но все же), были до такой степени обескуражены увиденным в первом тайме, что покидали трибуны даже не дожидаясь второго. Но «проплешины» на трибунах «Олимпийского» в концовке, еще до финального свистка, уж слишком бросались в глаза. Команда действительно высокого класса, каким и должно быть «Динамо», не может позволять себе подобного. Как подобного отношения со своей стороны к болельщикам, так и наоборот.

Поражение в таком ключе, когда принципиальный соперник имеет огромное преимущество и прикладывает ровно столько усилий, сколько необходимо, не «выпрыгивая из себя», больно бьет сразу по нескольким точкам. Киевляне долгое время искали свою игру, казалось нашли ее, начали стабильно добывать результат, немного сократили отставание от «Шахтера», практически убили интригу в борьбе за 2-3 место с «Зарей»,безапеляционно указав луганчанам на их «бронзовую» позицию, вернули болельщика на стадион. И тут такой конфуз.

Когда еще команде Реброва подвернется удобный случай вернуть своего зрителя на стадион?...

Кирилл Стадниченко