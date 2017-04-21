Болельщики показали, что футбол в Украине все-таки небезразличен людям - Ребров

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал матч на "Олимпийском", в котором киевляне проиграли донецкому "Шахтеру" - 0:1. Об этом сообщает сайт dynamo.kiev.ua.

"Прежде всего, хотел бы сказать слова благодарности в адрес болельщиков, которые сегодня пришли на стадион поддержать нашу команду и показали, что футбол в нашей стране все-таки небезразличен людям.

Читайте такжеФутбольный матч "Динамо" - "Шахтер" стал самым посещаемым в Украине за последние два годаЧто же касается самого матча, то, думаю, мы сегодня показали достойную игру. Впрочем, как и «Шахтер». К сожалению, проиграли. Но у меня не было претензий к футболистам нашей команды по отдаче, по желанию. То, что во втором тайме мы владели преимуществом, показывает, что мы находимся на правильном пути. Проиграли сильной, достойной команде. Я расстроен, как и вся команда, но, повторюсь, к моим игрокам никаких претензий по отдаче нет", - отметил Ребров.

Также он ответил на вопрос о недостаточно активных действиях "Динамо" в атаке.

"Я пока не смотрел статистику матча, но, в любом случае, надо учитывать то, что мы сегодня противостояли сильной команде. Мы отрабатываем удары, стремимся их наносить в каждом матче, отрабатываем работу в штрафной площадке. Но соперник сегодня не позволил нанести больше ударов, чем нам это удалось. Но я с вами полностью согласен: два удара по воротам за матч — это очень плохая статистика...

Впрочем, не думаю, что чемпионат Украины для нас закончен. Возможно, закончена борьба за чемпионство, но на каждую игру будут приходить зрители, а, значит, мы будем мотивированы", - сказал Сергей Ребров.