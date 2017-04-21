Возле НСК "Олимпийский" будут дежурить 1140 правоохранителей

Национальная полиция задействует 1140 полицейских и военных для обеспечения правопорядка вокруг НСК «Олимпийский» во время матча между «Динамо» и «Шахтером».

Усиленные наряды полиции и нацгвардейцев собираются дежурить на остановках, в метро и на территории возле стадиона.

Читайте такжеНа матче "Динамо" - Шахтер" будут приняты повышенные меры безопасности Как сообщал УНИАН, УЕФА проверит готовность НСК «Олимпийский» к финалу Лиги чемпионов 2018 года. На матче «Динамо» – «Шахтер» будет присутствовать Инспектор УЕФА, который будет следить за соблюдением норм безопасности.

Поединок "Динамо" - "Шахтер" начнется сегодня в 20.00.