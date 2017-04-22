Премьер-лига, 26-й тур, "Днепр" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепре проходит матч 26-го тура чемпиона Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает полтавскую "Ворсклу", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды из нижней половины турнирной таблицы соревнований.

У "Ворсклы", на данный момент, 28 очков и 7-е место, у "Днепра" - 12 баллов и последнее 12-е место. Впрочем, силы команд можно рассценить как приблизительно равные. По ходу сезона с "Днепра" сняли в общей сложности 15 очков и сейчас команда могла бы находится на расстоянии 1 очка от своего сегодняшнего оппонента.

Победа в этом матче гораздо нужнее "Днепру", который борется с "Волынью" (13) и "Карпатами" (18) за право остаться в УПЛ на следующий сезон.

Матч "Днепр" - "Ворскла" начнется в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.