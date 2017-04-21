Премьер-лига, 26-й тур, "Динамо" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит центрапьный матч тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором встречаются лидеры тунирной таблицы "Динамо" и донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт соревнований.

На данный момент у горняков 11-очковое преимущество над киевлянами - 66 баллов против 55.

Вместе с тем, киевляне на 14 очков опережают в таблице луганскую "Зарю" и могут вполне уверенно себя чувствовать в борьбе за серебро-бронзу.

Победа в сегодняшнем матче крайне важна именно "Динамо". Во-первых, положительный результат позволит прервать 5-матчевыю безвыигрышную серию киевлян в противостоянии с "Шахтером" (2 ничьи, 3 поражения), что существенно поможет команде Сергея Реброва с психологической точки зрения. Во вторых - столичная команда сократит отрыв до 8 очков и сможет возродить интригу в борьбе за титул чемпиона Украины.

Матч на НСК "Олимпийский" начнется в 20.00.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".