Бельгийский "Генк" намерен выкупить игрока сборной Украины Малиновского у "Шахтера"

16:59, 21 апреля 2017
Футбол
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Руслан Малиновский может продолжить выступления в бельгийском чемпионате и в следующем сезоне.

Украинец Руслан Малиновский является лидером бельгийского

Генеральный директор бельгийского "Генка" Димитри Де Конде прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который принадлежит "Шахтеру", но выступает в аренде в "Генке" сообщает sport.ua

«Срок его аренды истекает 10 июня, но это формальность, которую мы уладим», – сказал Де Конде.

По имеющимся сведениям, что опция по выкупу контракта Малиновского для бельгийского клуба составляет 2 миллиона евро.

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Теги: #футбол#сборная Украины