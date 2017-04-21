Бельгийский "Генк" намерен выкупить игрока сборной Украины Малиновского у "Шахтера"
16:59, 21 апреля 2017Футбол
384
Руслан Малиновский может продолжить выступления в бельгийском чемпионате и в следующем сезоне.
Украинец Руслан Малиновский является лидером бельгийского "Генка" / krcgenk.be
Генеральный директор бельгийского "Генка" Димитри Де Конде прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который принадлежит "Шахтеру", но выступает в аренде в "Генке" сообщает sport.ua.
«Срок его аренды истекает 10 июня, но это формальность, которую мы уладим», – сказал Де Конде.
По имеющимся сведениям, что опция по выкупу контракта Малиновского для бельгийского клуба составляет 2 миллиона евро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter