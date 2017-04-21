Моуриньо в десятый раз вышел в полуфинал еврокубков, повторив историческое достижение

Португальский наставник Жозе Моуриньо в десятый раз вышел в полуфинал еврокубка, повторив достижение Алекса Фергюсона и Джованни Трапаттони. Об этом пишет Eurosport.

Как сообщал УНИАН, в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время переиграл «Андерлехт» (2:1) и пробился в полуфинал турнира.

Помимо «МЮ», Жозе Моуриньо ранее достигал этой стадии еврокубков с четырьмя другими клубами - «Порту», «Челси», «Интером» и «Реалом».

В полуфинале Лиги Европы соперником "МЮ" будет испанская "Сельта".