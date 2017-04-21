Моуриньо в десятый раз вышел в полуфинал еврокубков, повторив историческое достижение
15:39, 21 апреля 2017Футбол
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Жозе Моуриньо сравнялся с Алексом Фергюсоном и Джованни Траппатони.
"Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прошел в четвертьфинале "Андерлехт" / Reuters
Португальский наставник Жозе Моуриньо в десятый раз вышел в полуфинал еврокубка, повторив достижение Алекса Фергюсона и Джованни Трапаттони. Об этом пишет Eurosport.
Как сообщал УНИАН, в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время переиграл «Андерлехт» (2:1) и пробился в полуфинал турнира.
Помимо «МЮ», Жозе Моуриньо ранее достигал этой стадии еврокубков с четырьмя другими клубами - «Порту», «Челси», «Интером» и «Реалом».
В полуфинале Лиги Европы соперником "МЮ" будет испанская "Сельта".
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