В Южной Америке диктор объявил минуту молчания в память об футболисте, который был на поле

На матче Кубка Либертадорес в Южной Америке между футбольными командами «Санта Фе» (Колумбия) и бразильским «Сантосом» произошел курьезный случай, сообщает Insólito. Диктор на колумбийском стадионе объявил минуту молчания в память о Рикардо Оливейре.

«Леди и джентльмены. Прошу вас встать, пожалуйста. Объявляется минута молчания в честь Рикардо Оливейры, тренера «Сантоса», – сказал диктор. Заиграла траурная музыка, все люди на стадионе встали. Игроки «Санта Фе» и «Сантоса» тоже молча стояли в центре поля.

Курьез состоял в том, что Рикардо Оливейра, которому была посвящена минута молчания, стоял вместе с другими игроками «Сантоса» в центральном круге. Диктор перепутал его имя и имя легенды клуба Алехандре Де Карвальо Канеко, который играл за бразильскую команду в 60-х и ушел из жизни 18 апреля.

«Если честно, я даже не заметил ошибки», – сказал после матча Рикардо Оливейра.

Матч завершился со счетом 0:0.

Рикардо Оливейра играл в «Валенсии», «Бетисе», «Милане», «Сарагосе», «Сан-Паулу», «Аль-Джазире». За «Сантос» он выступает с 2015 года.