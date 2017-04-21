Известен соперник команды Жозе Моуриньо в полуфинале Лиги Европы

14:26, 21 апреля 2017
Футбол
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Английский "Манчестер Юнайтед" встретится с испанской "Сельтой".

uefa.com

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы, сообщает uefa.com.

Амстердамский "Аякс" сыграет с "Лионом", испанскую "Сельту" будет экзаменовать "Манчестер Юнайтед".

Лига Европы. 1/2 финала

"Аякс" - "Лион"

"Сельта" - "Манчестер Юн."

Финал Лиги Европы-2016/2017 состоится 24 мая в Стокгольме.

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Теги: #футбол#Лига Европы