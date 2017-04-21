Известен соперник команды Жозе Моуриньо в полуфинале Лиги Европы

Английский "Манчестер Юнайтед" встретится с испанской "Сельтой".

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы, сообщает uefa.com. Амстердамский "Аякс" сыграет с "Лионом", испанскую "Сельту" будет экзаменовать "Манчестер Юнайтед". Лига Европы. 1/2 финала "Аякс" - "Лион" "Сельта" - "Манчестер Юн." Финал Лиги Европы-2016/2017 состоится 24 мая в Стокгольме.

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