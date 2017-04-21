Известен соперник команды Жозе Моуриньо в полуфинале Лиги Европы
14:26, 21 апреля 2017Футбол
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Английский "Манчестер Юнайтед" встретится с испанской "Сельтой".
uefa.com
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы, сообщает uefa.com.
Амстердамский "Аякс" сыграет с "Лионом", испанскую "Сельту" будет экзаменовать "Манчестер Юнайтед".
Лига Европы. 1/2 финала
"Аякс" - "Лион"
"Сельта" - "Манчестер Юн."
Финал Лиги Европы-2016/2017 состоится 24 мая в Стокгольме.
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