"Динамо" и "Шахтер" определились с цветами формы на сегодняшний матч
13:57, 21 апреля 2017Футбол
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По состоянию на утро пятницы в кассах "Олимпийского" продано 38 тысяч билетов.
На сегодняшний матч чемпионата Украины, в котором киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" примет донецкий "Шахтер", доступно все меньше билетов.
По состоянию на утро пятницы, 21 апреля, продано более 38 тысяч билетов, информирует официальный сайт киевского клуба.
Кроме того, на предматчевом совещании команды определились с цветами, в которых сыграют футболисты. "Динамо" выйдет на поле в белом (голкипер – в зеленом). "Шахтер" – в оранжево-черной форме (вратарь – в черном).
Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется сегодня в 20.00.
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