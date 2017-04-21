Стал известен соперник "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов
13:26, 21 апреля 2017Футбол
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В полуфинале Лиги чемпионов состоится мадридское дерби.
uefa.com
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, сообщает uefa.com.
Победитель прошлогоднего сезона мадридский "Реал" сыграет с земляками - мадридским "Атлетико".
В другой паре "Монако" встретится с туринским "Ювентусом".
1/2 финала
"Реал" - "Атлетико"
"Монако" - "Ювентус"
Следует отметить, что за историю Лиги чемпионов еще ни одному клубу-победителю не удавалось защитить титул в следующем году.
Финал Лиги чемпионов-2016/17 состоится 3 июня в Кардиффе.
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