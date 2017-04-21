Стал известен соперник "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, сообщает uefa.com.

Победитель прошлогоднего сезона мадридский "Реал" сыграет с земляками - мадридским "Атлетико".

В другой паре "Монако" встретится с туринским "Ювентусом".

1/2 финала

"Реал" - "Атлетико"

"Монако" - "Ювентус"

Следует отметить, что за историю Лиги чемпионов еще ни одному клубу-победителю не удавалось защитить титул в следующем году.

Финал Лиги чемпионов-2016/17 состоится 3 июня в Кардиффе.