Лидер "Днепра" Ротань приступил к тренировкам после травмы

11:31, 21 апреля 2017
Футбол
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Капитан днепровской команды и сборной Украины еще не может тренироваться в полную силу.

Руслан Ротань гневно прокомментировал судейство матча "Шахтер" - "Днепр" / xsport.ua

Лидер "Днепра" Руслан Ротань приступил к тренировкам в общей группе, сообщает zbirna.com.

Впрочем, работает он пока не в полную силу, травма голеностопа по-прежнему дает о себе знать. Тренеры днепрян, скорее всего, поберегут своего капитана, и он пропустит ближайший поединок чемпионата против полтавской "Ворсклы".

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 апреля, у команды гораздо более важная игра — в полуфинале Кубка Украины с "Шахтером".

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Теги: #Днепр#футбол#УПЛ