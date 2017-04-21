Лидер "Днепра" Ротань приступил к тренировкам после травмы
11:31, 21 апреля 2017Футбол
171
Капитан днепровской команды и сборной Украины еще не может тренироваться в полную силу.
Руслан Ротань может вернуться в строй к матчу с "Шахтером" / xsport.ua
Лидер "Днепра" Руслан Ротань приступил к тренировкам в общей группе, сообщает zbirna.com.
Впрочем, работает он пока не в полную силу, травма голеностопа по-прежнему дает о себе знать. Тренеры днепрян, скорее всего, поберегут своего капитана, и он пропустит ближайший поединок чемпионата против полтавской "Ворсклы".
Как сообщал УНИАН, в среду, 26 апреля, у команды гораздо более важная игра — в полуфинале Кубка Украины с "Шахтером".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter