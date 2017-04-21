Лидер "Днепра" Ротань приступил к тренировкам после травмы

Лидер "Днепра" Руслан Ротань приступил к тренировкам в общей группе, сообщает zbirna.com.

Впрочем, работает он пока не в полную силу, травма голеностопа по-прежнему дает о себе знать. Тренеры днепрян, скорее всего, поберегут своего капитана, и он пропустит ближайший поединок чемпионата против полтавской "Ворсклы".

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 апреля, у команды гораздо более важная игра — в полуфинале Кубка Украины с "Шахтером".