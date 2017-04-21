Целующиеся Месси и Роналду появились на рисунках накануне матча "Реал" - "Барселона"

Накануне испанского Эль-Класико между "Барселоной" и "Реалом" на улицах столицы Каталонии появился стрит-арт рисунок целующихся лидеров команд аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, сообщает Isport.

Рисунок был сделан местным стрит-арт художником, известным под псевдонимом Tvboy, и получил название Любовь слепа.

Эта картина уже стала знаменитой, а желающие сфотографироваться на фоне ее, выстраиваются в очереди.

Игра между "Реалом" и "Барселоной" состоится 23 апреля на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.