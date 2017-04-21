"Манчестер Юнайтед" выходит в полуфинал Лиги Европы (результаты всех матчей)

В четверг в четырех европейских городах состоялись вторые матчи четвертьфинальной стадии Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Только в одном противостоянии все решилось в основное время. В трех дуэлях командам пришлось играть овертаймы. А турецкий "Бешикташ" и французский "Лион" выясняли сильнейшего в серии пенальти - со счетом 7:6 точнее были игроки "Лиона".

Немецкий "Шальке" Евгения Коноплянки и бельгийский "Генк" Руслана Малиновского прекратили борьбу.

Фаворит турнира "Манчестер Юнайтед" проходит дальше благодаря голам экс-донетчанина Генриха Мхитаряна и Маркуса Рашфорда. Также участниками 1/2 финала стали "Лион", голландский "Аякс" и испанская "Сельта".

В пятницу состоится жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы.

Финал турнира в этом сезоне состоится в Стокгольме 24 мая.

Лига Европы. 1/4 финала. Вторые матчи

"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" - "Андерлехт" - 2:1 (первая игра - 1:1)

Голы: Мхитарян, 10 (1:0), Ханни, 32 (1:1), Рашфорд, 107 (2:1)

"Шальке" - "АЯКС" - 3:2 (первая игра - 0:2)

Голы: Горетцка, 53 (1:0), Бургшталлер, 56 (2:0), Калиджури, 101 (3:0), Виргевер, 111 (3:1), Юнес, 120 (3:2)

"Генк" - "СЕЛЬТА" - 1:1 (первая игра - 2:3)

Голы: Систо, 63 (0:1), Троссард, 67 (1:1)

"Бешикташ" - "ЛИОН" - 2:1 (пен. - 6:7) (первая игра - 1:2)

Голы: Талиска, 27 (1:0), Ляказетт, 34 (1:1), Талиска, 58 (2:1)