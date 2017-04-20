На матче "Динамо" - Шахтер" будут приняты повышенные меры безопасности

На матче "Динамо" - "Шахтер" будет присутствовать Инспектор УЕФА, который проверит готовность служб НСК "Олимпийский" к финалу Лиги чемпионов 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

На рабочем организационном совещании, состоявшемся в четверг, обсуждались повышенные меры безопасности, которые будут приняты в пятницу. Особое внимание во время проведения игры будет уделено взаимодействию служб стадиона с Национальной полицией.

Также, как сообщал УНИАН, было принято решение запретить проносить на НСК «Олимпийский» большие сумки и рюкзаки. Болельщики смогут оставить их в передвижных камерах хранения (в автобусах) вблизи входа на стадион.

Болельщиков также предупредили, что не разрешается проносить на НСК «Олимпийский» пиротехнику.

На утро четверга в кассах стадиона было продано более 30 000 билетов.

Матч состоится в пятницу, 21 апреля. Начало - в 20.00.

Также, как стало известно, на время матча станция метро «Олимпийская» будет закрыта на выход и на вход. Станция метро «Дворец спорта» будет открыта только на вход. Станция метро «Льва Толстого» будет открыта только на выход.